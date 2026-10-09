今年中国国庆黄金周假期，国内游客每人次平均消费降至四年来最低水平，出境游需求却持续增长，反映中国整体国内消费复苏仍面临挑战。

路透社根据中国政府星期五（10月9日）公布的数据计算，今年七天国庆假期，国内游客每人次平均消费为893.92元（人民币，下同，约170新元），较去年同期的911.04元下降1.9%。

这是自2022年以来的最低水平。当年中国实施严格冠病防疫限制措施，游客每人次平均消费降至680.60元。

但中国文旅部星期四（10月8日）公布的数据则显示，今年七天国庆假期全国国内出游8.26亿人次，总花费7383.75亿元，按可比口径（日均）分别同比增长6.3%和4.3%。

国庆假期是中国全年最长的公共假期之一，游客人均消费水平也被视为衡量消费信心的重要指标。近年来，中国房地产市场持续低迷、工资增长缓慢及就业市场疲软，持续影响家庭消费意愿。

方德证券（Forthright Securities）高级分析师廖艾莎（Ailsa Liao，音译）指出，中国消费者“消费意愿强烈，但信心不足”，制约消费的关键并非缺乏消费意愿，而是对收入和就业前景的不确定性。

今年国庆假期为期七天，较去年少一天。不过，由于中秋节假期落在9月25日至27日，部分游客通过拼假形成最长13天的假期，带动更多人选择时间较长的出境旅行。

携程集团数据显示，超过一半的出境机票订单出发日期早于10月1日，平均旅行时间超过九天。海外酒店连续入住至少七晚的预订量同比增长123%，多目的地旅行行程的预订量则增加84%。

旅游营销公司龙途国际（Dragon Trail International）8月进行的调查也显示，54%的受访者计划在假期期间出境旅游，高于去年的35%。但游客仍注重控制开支，只有5%计划入住豪华酒店，33%则选择中档住宿。

国内酒店业数据同样反映消费趋于谨慎。杰富瑞分析师引述InnHome数据指出，10月1日至5日期间，中国酒店每间可售客房平均收入同比下降0.5%，平均每日房价则下跌约2%。

另一方面，中国国庆档电影票房也表现疲弱。电影数据分析平台猫眼的数据显示，今年七天国庆档总票房为11.65亿元，较去年八天国庆档下降约36.6%，创2014年以来最低水平。

花旗分析师认为，假期电影市场表现不佳，主要是缺乏卖座大片，加上不少民众选择外出旅游，而非到电影院观影。

不过，旅行社对未来出境游需求仍持乐观态度。春秋旅游指出，今年9月的签证申请量同比增加逾一倍，热门目的地包括意大利、西班牙、法国、澳大利亚、美国和加拿大。

春秋旅游预计，今年第四季度及明年，中国出境旅游需求将继续增强。