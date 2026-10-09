中国国家气候中心说，赤道中东太平洋海水5月至9月快速升温，9月已正式形成一次超强厄尔尼诺事件，预计将成为有系统监测以来最强的一次。

新华社星期五（10月9日）引述中国国家气候中心消息报道，今年5月以来，赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态，关键监测区海温持续快速升高。这一区域海温指数的三个月滑动平均值已连续五个月超过0.5摄氏度，其中7月至9月的平均值达2.54摄氏度，超过2.5摄氏度，达到超强事件标准。

此次事件属东部型，即暖水中心位于赤道东太平洋。监测显示，9月赤道太平洋大部分海域的海表温度高于常年同期，东太平洋暖水中心偏高逾3摄氏度。同期，监测区海温指数升至2.9摄氏度，较8月上升0.35摄氏度。

中国国家气候中心首席预报员赵俊虎说，预计未来三个月赤道中东太平洋海表温度将继续升高，并在秋末冬初达到峰值。

联合国气象机构本周预测，10月至12月，这些海域的海表温度将较正常水平高出3.7摄氏度，创下纪录。

厄尔尼诺是一种自然气候现象，典型特征为赤道太平洋中部和东部海面温度异常升高，通常每两至七年发生一次。信风减弱时，东太平洋海水随之变暖，从而形成这一现象。

厄尔尼诺通常会推高全球气温，并扰乱大范围地区的降雨格局，导致部分地区干旱，另一些地区则出现强降雨。