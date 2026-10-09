台湾双十节前夕，四艘中国大陆海警船再度进入金门限制水域，台湾海巡署派出巡防艇监控驱离。与此同时，台湾军方侦获19架次解放军军机出海，其中13架次飞越台湾海峡中线，配合军舰执行联合战备警巡。

台湾海巡署金马澎分署星期五（10月9日）通报，当天上午9时10分，中国大陆海警船“14608”“14529”“14607”及“14531”分成两组，分别从金门料罗东方及西南方进入限制水域。

台湾海巡署发现后，立即调派巡防艇前往应对，采取一对一并航监控，并通过中英文无线电广播要求海警船离开。

尽管金门海域海象不佳，台湾海巡艇仍持续监控海警船动向。四艘大陆海警船最终于上午11时13分全数驶离限制水域，整个过程历时约两小时。

台湾海巡署指出，双十期间是海域安全维护的重要时刻，也是大陆可能运用灰色地带手段袭扰及展开认知作战的敏感时期。海巡署将持续严密监控周边海域，并维持全天候应变能力。

另一方面，台湾国防部同日通报，从上午8时52分起，陆续侦获歼-16、歼-11、苏-30、歼轰-7、空警-500等各型解放军军机及无人机共19架次出海，其中13架次飞越台湾海峡中线，进入台湾北部、中部及西南部周边空域，配合军舰执行联合战备警巡。

这是继本月6日后，解放军时隔三天再次在台湾周边展开联合战备警巡。

台湾国防部表示，台军已运用联合情报、监视及侦察系统严密掌握相关动态，并派遣军机、军舰及岸置导弹系统应对。