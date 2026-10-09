中共中央、国务院联合发文推动新质生产力发展，要求各地因地制宜发展新兴产业，严禁借发展新质生产力之名违规滥用政策，对一哄而上、盲目投资等造成重大损失的行为严肃追究责任。

据新华社星期五（10月9日）报道，中共中央、国务院发布《关于发展新质生产力的意见》，要求各地坚持因地制宜、先立后破，不能“脱实向虚、贪大求全、搞泡沫化”，不能出现产业空心化或产业断层，不能盲目求新、顾此失彼。

《意见》强调，各级领导干部须树立正确政绩观，结合实际探索发展路径，严禁借发展新质生产力之名违规滥用政策，并对盲目投资等造成重大损失的行为严肃追责。

中国国家主席习近平2024年3月已提出，发展新质生产力要防止一哄而上、泡沫化。此次文件进一步明确，对盲目投资造成重大损失的行为追究责任。

在科技创新方面，《意见》提出强化企业科技创新主体地位，建立企业研发准备金制度，提高企业研发费用加计扣除比例，并将符合国家战略需求的企业研发项目按程序上升为国家项目，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。

文件也提出探索建立科技项目全过程评价机制，在项目立项时同步部署研发和成果转化任务，验收时考核实际应用成效，以解决技术开发与成果转化脱节的问题。

在产业发展方面，《意见》提出加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、航空航天等战略性新兴产业发展，推动低空经济和商业航天健康有序发展，但也要避免“内卷式”竞争。

对于未来产业，文件提出前瞻布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等领域，并建立未来产业投入增长和风险分担机制，引导社会资本持续加大投入。

《意见》也要求全面实施“人工智能+”行动，加快人工智能手机、电脑、人形机器人及智能网联新能源汽车等新一代智能终端的应用，突破人工智能基础理论和核心技术，强化算力、算法及数据供给。

在金融支持方面，文件提出鼓励和规范发展天使投资、风险投资和私募股权投资，更好发挥政府投资基金引导带动作用，壮大支持早期科技创新和长期研发的“耐心资本”，并支持优质科技企业上市融资。