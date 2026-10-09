中国证监会拟放宽公募基金成立及投资限制，将权益类基金成立门槛从2亿元（人民币，下同，约3800万新元）降至5000万元，并允许部分基金提高投资其他基金的比例，以吸引更多中长期资金进入资本市场。

中国证监会星期五（10月9日）宣布，就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见，拟修订已实施逾10年的公募基金运作管理规定。

根据征求意见稿，权益类基金及基金中基金（FOF）等产品的成立门槛，拟从募集规模不少于2亿元、基金份额不少于2亿份，分别降至5000万元及5000万份，固定收益类基金的成立门槛则维持不变。

在投资限制方面，征求意见稿拟将非FOF基金投资其他基金的比例上限从10%提高至30%，并允许FOF投资交易所交易基金（ETF）联接基金，以提升产品资产配置能力。

征求意见稿也加强对基金投资风格的监管。对于名称显示特定行业或主题的基金，要求基金合同明确界定投资方向；未显示特定行业或主题的基金，则不得集中投资于单一行业或主题，避免实际投资与产品定位不符。

在基金退出机制方面，征求意见稿拟取消发起式基金成立满三年后，资产规模未达到2亿元就必须清盘的特殊规定，将其退出条件与普通基金拉平。

征求意见稿也新增“无固定期限封闭式基金”类别，并拟取消封闭式基金每年强制分红及分配比例的要求，以吸引保险和养老金等长期资金。

路透社指出，中国推出上述措施之际，受人工智能（AI）供应链相关股票持续被抛售影响，沪深300指数星期五收盘时接近一年多来的最低水平。

中国证监会说，此次修订旨在规范公募基金投资运作，提高基金运作灵活度，并为产品创新提供空间，助力引入更多中长期资金。