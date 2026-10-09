中国与欧盟在新一轮贸易磋商中，就混合动力汽车贸易达成谅解，中国表示愿继续通过“绿色通道”，为稀土及永磁体对欧出口许可审批提供便利。双方还同意探讨降低部分商品关税的可能性，以缓解双边贸易摩擦。

据央视新闻报道，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇，星期四（10月8日）至星期五（9日）在北京举行中欧贸易投资磋商机制第二次例会。

双方会后发表联合声明称，此次会议进行了“务实、富有成效”的讨论，并形成涵盖贸易投资、出口管制、知识产权及世贸组织改革等领域的16项成果共识。

在汽车贸易方面，声明指出，经过密集磋商，中欧双方以符合世贸组织规则的方式，就混合动力汽车贸易达成谅解，但未公布具体协议内容。

对于此前引发争议的电动汽车反补贴案，双方同意继续推进企业价格承诺和复审相关程序，以处理现有贸易分歧。

在出口管制方面，中国表示愿继续通过“绿色通道”机制，为稀土及永磁体对欧出口许可审批提供便利。欧方则将继续与成员国合作，为解决对华两用物项重点许可个案提供便利。

双方也同意进一步加强出口管制对话，通过发布政策指引、组织政企交流及培训等方式增进沟通，并探讨便利两用物项合规贸易的措施。

双方也同意加强出口管制政策沟通，包括在相关物项列入管制清单前提前通报，提高清单调整程序的透明度，并支持在各自法律框架下启动移单程序。

在市场准入方面，双方同意继续探讨在世贸组织规则框架下降低部分商品关税的可能性，并就医疗器械、化妆品及药品等领域的市场准入问题保持磋商。

欧盟欢迎中国扩大进口欧盟医疗器械的措施，包括在第九届中国国际进口博览会期间举办采购对接会。双方也同意就欧盟《外国补贴条例》开展技术对话。

中欧双方在声明中重申，作为关键贸易伙伴，在世贸组织规则框架下，妥善处理双方分歧，致力于继续稳定双边经贸关系，并使其更加平衡。

双方商定，明年1月举行部长级视频会议，并于2027年3月召开中欧贸易投资磋商机制第三次例会。