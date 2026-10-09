（台北讯）台湾军队兵员不足的问题持续受到关注。据国民党立法委员马文君披露，台军不是招不到人而已，提前退伍赔偿人数暴增逾20倍。

《联合报》星期五引述长期担任立法院外交及国防委员会委员的马文君报道，截至今年6月底，台军自愿役（职业军人）编现比仅76.62%，多类第一线战斗部队仍未达八成。

马文君质疑，台军招募达成率虽然亮眼，实际招募人数却连年下降，加上官兵提前退伍人数大增，国防部若不改善勤务负担、提高待遇，恐影响新式武器到位后的战力形成。

马文君援引立法院预算中心资料显示，台军志愿役编现比连续三年未达八成，第一线战斗部队缺员问题尤其值得重视。她今年8月就曾指出，2025年志愿役招募达成率达117.5%，但实际招募人数却连年下降，招募目标也从1万8906人下修至1万4563人。目标降低后，达成率自然提高，却不代表部队缺员已经补足。

她指出，志愿役军士官不适服现役退伍的赔偿人数，从2018年的40人增加至2025年的846人，超过20倍。虽然人数较2024年下降，但国防部仍应说明为什么官兵宁愿赔钱，也要提前离开军中。

马文君认为，待遇不合理、勤务过重及人力配置不佳，可能使留营官兵身兼数职、负担加重，新进人员又因实际服役情况不符期待而退伍，形成缺员、补人、再流失的恶性循环。若不从根本改善，单靠招募政策难以有效解决问题。

她也提醒，第一线战斗部队缺员不只是人事问题，更可能影响整体战力。新式战机、自走炮、导弹及无人机陆续筹获，操作与维修人员都必须提前培训；如果部队人力不足，谁能接受训练、谁来操作装备，都将成为国防部必须面对的问题，不能等装备到位后，才发现人力跟不上。

马文君强调，国防部除了改善勤务负担与人力配置，也应落实待遇提升。立法院已三读修正《军人待遇条例》，将志愿役加给提高至每月3万元（1204新元），但她指出，行政院至今仍未编列相关预算。

她质疑，政府一方面投入大量经费采购武器，另一方面却持续面临国军缺员问题，连官兵待遇预算都未落实，如何有效留住人才？她呼吁，改善勤务、提高待遇及留住人才必须同步推动，否则即使采购再多武器，也难以形成完整战力。