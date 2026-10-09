日本台湾友好议员联盟会长、众议员古屋圭司透露，他遭北京制裁、被禁止进入中国大陆、香港和澳门后，日本首相高市早苗称这是一种荣誉。

今年3月，北京指古屋圭司“同台独分裂势力勾连”，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，并宣布对他采取反制措施。

措施包括冻结他在中国境内的动产、不动产及其他各类财产，禁止境内组织和个人与他开展交易、合作等活动，以及不予签发签证、不准入境中国大陆、香港和澳门。

据彭博社报道，日本放送协会（NHK）播出的视频显示，古屋圭司星期三（10月7日）在一场活动上说，他被北京制裁后收到高市早苗的邮件，称这是“光荣的制裁”。

古屋圭司星期五被问及这番话时说：“这展现了她作为首相或政治人物的机智。中国是个大国。我相信，她想表达的是，能被这么大的国家特别点名并记住，是非常光荣的。”

他还说，这番话不会影响当前的中日关系，对高市政府而言，推动战略互惠关系仍然十分重要。

高市早苗去年11月发表“台湾有事”论后，中日关系陷入冰点。北京随后在外交、政治和经济层面接连向日本施压，目前尚无迹象显示两国关系短期内会回暖。

高市早苗预计将出席今年11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）会议，外界日益关注她是否会与中国国家主席习近平会晤。过去，APEC曾为两国缓和关系提供契机。

2014年，时任日本首相安倍晋三与习近平在北京APEC领导人峰会期间握手，场面略显尴尬。这次握手标志着两国关系开始缓和；此前，双方因长期存在的领土争端再起争执，关系一度紧张。