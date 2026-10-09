欧盟贸易和经济安全委员谢夫乔维奇透露，中国与欧盟已达成协议，将中国对欧盟出口的混合动力及插电式混合动力汽车数量减少一半；中国也将向欧盟提供总值2.52亿美元（约3.23亿新元）的关税减让，并为稀土出口许可审批提供便利。

综合路透社和法新社星期五（10月9日）报道，谢夫乔维奇在北京与中国商务部长王文涛结束为期两天的贸易磋商后，向记者披露上述消息。

他说：“这远远不是终点。这是关键的第一步，但也只是第一步。”

谢夫乔维奇还说，中国将向欧盟提供总值2.52亿美元的关税减让，但未进一步说明涉及的商品类别及实施细节。

谢夫乔维奇补充，双方还同意进一步向欧盟产品开放中国市场，包括汽车零部件、橄榄油及其他食品。他也表示，双方官员将致力于放宽中国稀土出口许可审批。

中欧双方同日发表的联合声明说，双方经过密集磋商，已就混合动力汽车贸易达成谅解，但未披露具体协议内容，也没有提及削减出口数量的幅度。

此次谈判举行之际，欧盟对中国汽车进口激增及双边贸易失衡日益担忧。路透社此前报道，截至今年9月的一年间，欧盟进口的插电式混合动力汽车数量增长86%，价格则下降20%。目前欧盟进口的插电式混合动力汽车中，超过一半来自中国。

谢夫乔维奇此前表示，希望此次访华能够取得“实质性成果”，以缓解欧盟不断扩大的对华贸易逆差。目前欧盟对华贸易逆差每天超过10亿欧元（14.3亿新元）。

除汽车贸易外，双方联合声明指出，中国愿继续通过“绿色通道”机制，为稀土及永磁体对欧出口许可审批提供便利。欧方则将继续与成员国合作，为解决对华两用物项重点许可个案提供便利。

在市场准入方面，中欧双方同意继续探讨在世贸组织规则框架下降低部分商品关税的可能性，并就医疗器械、化妆品及药品等领域的市场准入问题保持磋商。

双方也同意继续推进电动汽车反补贴案的企业价格承诺和复审相关程序，以处理现有贸易分歧。

中欧双方商定，明年1月举行部长级视频会议，并于2027年3月召开中欧贸易投资磋商机制第三次例会。