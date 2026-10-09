为期两天的中欧贸易谈判就出口管制、稀土问题等争议问题达成谅解；欧盟高官宣布，中国将对出口欧盟的混合动力等汽车量减半，并对欧盟商品减免关税2.25亿欧元（3.23亿新元）。受访学者研判，在本轮谈判后，中欧爆发全面贸易战的可能性已微乎其微。

因双边贸易紧张不断升级，中欧双方今年6月底在布鲁塞尔启动贸易投资磋商机制，由中国商务部长王文涛与欧盟贸易委员谢夫乔维奇共同主持。谢夫乔维奇本星期四（8日）在北京参加上述机制下第二次例会。此前几天，法国与德国领导人联合发表文件，主张授权欧委会快速回应不公平的贸易，包括在必要时切断第三国商品对欧洲市场的准入，让双边关系更为紧绷。

中国商务部在星期五（9日）晚公布王文涛与谢夫乔维奇磋商后的联合声明与成果共识清单，形容会议“务实、富有成效”。双方同意继续就市场准入问题保持沟通磋商，逐步推动解决医疗器械、农食产品、逆变器融资禁令等彼此关切。

中国汽车出口是本次会谈前的焦点，欧盟高度担忧来自中国的汽车进口剧增。截至今年9月的一年中，进入欧盟的插电式混合动力汽车进口量增长了86%，价格则下降了20%；目前在欧洲的这些车辆中，有一半以上来自中国。

中方公布的成果共识清单显示，中欧就混动汽车贸易达成谅解，并将继续电动汽车反补贴案企业价格承诺和复审相关程序。

与此同时，北京还承诺继续向欧盟供应稀土等关键矿产。中国愿通过“绿色通道”机制，为稀土及永磁体对欧出口许可审批继续提供便利。

另据路透社、法新社等报道，谢夫乔维奇星期五在记者会上单方面宣布，中欧已达成协议，可将中国对欧出口的混合动力和插电式混合动力汽车减少一半以上。他指出，这项共同谅解将调控这两类中国输欧汽车，并在四年内减少数百万辆欧洲进口汽车，但他未进一步提供实施的细节。

谢夫乔维奇补充说，北京同意对欧盟某些产品降低关税，可为欧盟节省至少2.25亿欧元。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯接受《联合早报》采访时说：“这是一个较好的结果，双方都进行了艰苦认真的磋商，也顾及了对方的关切。双方有非常强的继续合作、避免贸易战的意愿，这个在整体的联合声明当中已有所体现。”

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波受访时则说：“从这个清单里边，可以看到中欧都有非常明确避免贸易战的动机，现在应该也有避免贸易战比较强烈的基础，双方全面贸易战的可能性应该相对来说小很多了。”

丁纯指出，双方还通过谈判取得不少妥协，包括解决中国混动汽车输欧争端问题的解决方式、稀土出口管控等问题。不过，中欧之间的经贸问题、包括对方的关切，不可能通过一次谈判全面解决。

陈波也指出，尽管中欧达成共识令人鼓舞，但双方的一些关键诉求，中国新能源汽车对欧洲产业非常迅速强烈的冲击等争议，仍有待具体措施后续出台管控分歧，下来谈判的“整个进程并不一定是坦途”。

陈波认为，中国主动实施对欧出口控制是化解经贸摩擦可行的折中方案，此举让中国把出口限制留在国内，让北京能控制对整个欧洲市场的快速冲击，让欧洲汽车产业有更多转型和调整的时间，也让欧洲有一定的台阶下，把双方损失减到最小。

中国副总理何立峰星期五下午会见谢夫乔维奇，呼吁双方坚持稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴关系新定位，持续对话，妥善处理分歧，推动双边经贸关系健康稳定发展。

中欧双方商定明年3月召开贸易投资磋商机制下的第三次例会。