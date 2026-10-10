官宣被查八个月后，中国艺术研究院原院长连辑被开除中共党籍，官方通报提到，他违规以“润笔费”名义收受他人钱款。

据中共中央纪委国家监委网站消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对连辑严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，连辑违反中央八项规定精神，违规接受宴请，违规以“润笔费”名义收受他人所送钱款；在干部选拔任用等工作中违规为他人谋取利益；违规收受礼品、礼金，由他人支付应当由本人支付的费用。

通报还指，连辑毫无纪法观念，贪婪无度，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽、职务调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。

根据通报，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予连辑开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴违纪违法所得；将他涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，连辑今年71岁，山西沁源县人，曾长期任职内蒙古。他曾任呼和浩特市副市长，呼和浩特市委常委、副市长，呼伦贝尔盟盟委副书记、盟长，呼伦贝尔盟盟委书记、盟人大工作委员会主任，呼伦贝尔市委书记等职。

2003年1月，连辑任内蒙古自治区政府副主席。2011年9月，连辑调任甘肃省委常委、宣传部部长，2016年卸任后，曾任中国艺术研究院院长等职。

中国官方今年2月通报，连辑涉嫌严重违纪违法被查。