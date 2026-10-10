中国商务部星期五（10月9日）强调，反对个别国家以产能过剩为名，行贸易保护主义之实，并警告如果未来有关经济体以此为借口，采取损害中国利益的措施，中国将作出必要回应。

美国与另外14个经济体的贸易部长星期三（7日）发表联合声明，承诺共同应对特定领域中产能和产量过剩的问题，并呼吁所有国家采取行动结束导致这一现象的非市场行为。

这份声明于经济合作与发展组织（OECD）贸易委员会会议期间签署。签字的是美国、阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟、法国、德国、印度、意大利、日本、韩国、墨西哥、波兰、土耳其和英国，当中一些国家是美国有关产能过剩的调查对象。

声明也对美国作为二十国集团（G20）轮值主席国，在上周的G20贸易部长会议上聚焦于产能过剩问题表示欢迎。中国、巴西、俄罗斯、沙特和南非未签署这份声明，这五个国家也是G20成员。

中国商务部星期五在官网回应时说，中国一贯认为，看待产能问题要秉持全面、客观、公正的态度，不能出于对自身产业竞争力和市场地位的担忧，将经贸问题政治化。

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中国商务部也说：“中方反对个别国家以所谓‘产能过剩’为名，行贸易保护主义之实，这只会扰乱全球经贸秩序和产供链稳定，给世界经济增长带来长期风险。如果未来有关经济体以此为借口，采取损害中方利益的措施，中方将作出必要回应。”