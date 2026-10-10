法庭文件显示，一名与美国超微电脑有关联的合同工已认罪，承认参与将搭载英伟达先进人工智能（AI）晶片的服务器非法转运至中国的计划。

据路透社报道，星期五（10月9日）公布的法庭案件记录显示，协助转运的外部承包商孙廷伟，已于星期四（8日）在曼哈顿的美国联邦地区法院认罪。

美国司法部今年3月起诉超微电脑共同创办人廖益贤、台湾区业务经理张瑞沧，以及孙廷伟，指控三人合谋违反美国出口管制规定，将价值约25亿美元（31亿新元）、采用美国AI技术的设备非法转运至中国大陆。

起诉书称，这项计划始于2024年前后，三人涉嫌利用一家东南亚公司作为中转实体，以隐瞒最终客户位于中国的事实。

中美正争夺AI领域的主导地位，双方均投入数十亿美元发展这项技术，视它为推动经济增长、保障国家安全，以及增强军事和网络安全能力的关键。华盛顿以国家安全为由收紧出口管制，限制未经许可向中国出售先进AI晶片及服务器系统。

起诉书指出，英伟达的B200、H100和H200图形处理器（GPU），以及搭载这些晶片的服务器，均列入美国商业管制清单，受上述限制约束。