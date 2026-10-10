中国大陆海上民兵船据报首次现身台湾东部太平洋海域后，美国国务院说，北京在这片海域的行动严重破坏稳定，只会加剧紧张局势。

路透社此前审阅的一份台湾安捷航空监测报告显示，兼具中国大陆民兵船职能的渔船“闽福鼎渔”号、大陆海警船“海警2502”号，以及科考船“向阳红03”号，8月中旬被发现出现在台湾花莲县外海30多海里处。

两名台湾高层官员证实上述情况，称这支船队的行动是“配合中国海警海上骚扰演习”的一部分，并指“民兵船的目的是实施实质性骚扰”。

美国国务院一名发言人回应此事时说，美国仍对北京在台湾以东海域的活动感到关切。

发言人说：“中国在台湾和平管理了70多年的海域宣示管辖权，只会加剧紧张局势，并阻碍以和平方式解决问题，而这正是中国声称追求的目标。”

发言人还说，美国敦促北京停止对台湾施压，转而“与台湾民选当局展开有意义的对话”。

台湾海巡署针对这艘民兵船及其伴随船只发表声明说，相关船只均在“限制水域”以外活动。

中国大陆海上民兵的运作模式可追溯至上世纪50年代，这些民兵力量由渔船组成，常见于南中国海热点地区，船员接受培训并获得支持，以便在争议海域开展行动，且往往与海警船协同作业。