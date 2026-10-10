台湾前总统蔡英文在美国旧金山庆祝双十节，感谢世界各地持续为台湾努力、为台湾交朋友的人，并祝福台湾平安、自由，继续走向世界。

蔡英文本周赴美访问。她星期六（10月10日）在脸书发文说，虽然今年双十节不在台湾，但在旧金山与许多台湾好友一起庆祝，仍感受到熟悉的台湾味。

她说，这些台湾朋友有人很早就到美国打拼，也有人这几年才在这里落脚。“大家在不同的领域努力、成家生活，也在自己的社区里，让更多人认识台湾。”

蔡英文还说，现场也有不少长期关心台湾、支持台湾的美国朋友一起庆祝，看到大家因为台湾聚在一起，对她来说，是一件很温暖的事情。

她指出，这些年，台湾一步一步走向世界，背后也有很多海外的台湾人，用自己的方式帮台湾交朋友；也有很多国际朋友，愿意认识台湾、支持台湾。

蔡英文呼吁，不论身在台湾还是世界各地，都一起祝福家乡，并感谢所有持续为台湾努力、为台湾交朋友的人，也祝福台湾平安、自由，继续走向世界。