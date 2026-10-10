蔡英文在美庆双十 盼台湾平安自由走向世界
台湾前总统蔡英文在美国旧金山庆祝双十节，感谢世界各地持续为台湾努力、为台湾交朋友的人，并祝福台湾平安、自由，继续走向世界。图为蔡英文2024年5月20日在台北总统府外举行的新任总统赖清德和副总统萧美琴就职典礼上挥手致意。 （路透社档案照片）
台湾前总统蔡英文在美国旧金山庆祝双十节，感谢世界各地持续为台湾努力、为台湾交朋友的人，并祝福台湾平安、自由，继续走向世界。
蔡英文本周赴美访问。她星期六（10月10日）在脸书发文说，虽然今年双十节不在台湾，但在旧金山与许多台湾好友一起庆祝，仍感受到熟悉的台湾味。
她说，这些台湾朋友有人很早就到美国打拼，也有人这几年才在这里落脚。“大家在不同的领域努力、成家生活，也在自己的社区里，让更多人认识台湾。”
蔡英文还说，现场也有不少长期关心台湾、支持台湾的美国朋友一起庆祝，看到大家因为台湾聚在一起，对她来说，是一件很温暖的事情。
她指出，这些年，台湾一步一步走向世界，背后也有很多海外的台湾人，用自己的方式帮台湾交朋友；也有很多国际朋友，愿意认识台湾、支持台湾。
蔡英文呼吁，不论身在台湾还是世界各地，都一起祝福家乡，并感谢所有持续为台湾努力、为台湾交朋友的人，也祝福台湾平安、自由，继续走向世界。