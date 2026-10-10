台湾总统赖清德在双十节演讲中说，增加国防投资旨在吓阻战争，而非挑衅；强化自我防卫也不意味着放弃对话，而是要确保对话建立在对等和尊严的基础上。

台湾双十大典星期六（10月10日）早上在总统府前举行。赖清德在发表演讲时说，过去一年，世界并不平静；战争与威权持续扩张，全球经济面临关税、能源与红色供应链的多重挑战，但台湾没有退缩，反而在变局中站稳脚步，展现令人骄傲的韧性。

谈及台湾未来的发展，赖清德认为，在战争与威权扩张、全球秩序快速变动的时代，台湾应该勇敢自信地打造“山巅之城”。他说：“这不是对自己的赞美，而是我们对国家未来的期许，也是台湾愿意承担的责任。”

他解释，山巅之城，是建造在护国群山之上，是民主治理的美好成果，让人民在坚实的基础上安心生活。因此，一座山巅之城不能只有耀眼的天际线，更要有稳固的地基。

赖清德说，山巅之城的高度，不是政府自己宣告的，而是由人民的生活，一层一层筑起。“我们要让世界看见，民主不只有选择的自由，更有解决问题、照顾人民的能力。”

赖清德指出，山巅之城，必须固若金汤，全民团结一心，是维护印太和平与稳定的关键力量。他认为，就像盐虽微小，却能调和百味、防腐保鲜，台湾地方不大，“但我们守护民主、自由、人权及法治，不让威权侵蚀珍贵的普世价值”。

谈及台湾在国际社会的角色，他说：“我们不求霸权，也不追求支配他人。我们深知冲突的代价，因此选择以坚持和平为己任，做国际社会可信赖的稳定力量；然而，和平不能只靠愿望，包容也不能成为侵略者得寸进尺的理由。”

对于台海局势，赖清德指出，北京持续以军事与灰色地带行动施压，企图改变台海现状。面对威权扩张，台湾的坚持，不只关乎自己的生存，也关乎国际社会是否仍然相信武力不能凌驾规则，强权不能剥夺人民决定未来的权利。

他说：“增加国防投资，不是为了挑衅，而是为了吓阻战争。强化自我防卫，不是放弃对话，而是确保对话能在对等、尊严的基础上进行。”

赖清德指出，台湾要持续推动国防改革，强化不对称战力，发展国防自主产业，让半导体、资通讯与精密制造的优势，转化为守护国家的力量；也透过全社会防卫韧性的准备，整合中央、地方与民间量能，提升能源、通讯、交通、金融、粮食与医疗的持续运作能力，让危机来临时，社会能够稳定运作，人民知道如何保护自己、协助彼此。

他说：“感谢所有台军官兵、后备军人、警察、消防、医护、民防，以及参与演练的国人，每一次认真的准备，都是为台湾的和平，多筑起一道防线。”

在美中关系与区域安全问题上，赖清德说：“我们乐见美中透过对话来管理竞争，降低冲突及战争的风险。但是，我们也必须指出，要维护区域的安全、和平与稳定，不但要正确理解历史的发展，绝不容许扭曲二战历史，也要尊重台湾人民生存的权利，更要结合印太地区民主国家的共同力量，不让区域和平稳定的现状被改变。”

他指出，台湾珍惜和平，但不会放弃自由；台湾愿意交流，但不会接受矮化。台湾展现决心，不让威权侵蚀民主，不让恐惧取代自由，以坚定而负责任的行动，守护台海与印太的和平稳定现状。

赖清德还说，总统的权力，来自人民的托付；总统的责任，就是凝聚力量，带领国家向前。“我会以务实治理，筑起山巅之城；以坚定的民主与防卫力量，成为守护和平的盐；以创新、平等与良善，成为温暖世界的光。”

他也呼吁台湾民众团结起来，为下一个30年的台湾打下更坚实的基础、建立更有力的竞争优势，让下一代站得更稳、走得更远。