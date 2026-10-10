针对中国国乒男队主教练王皓被围堵辱骂事件，北京警方通报处理结果，三人为发泄情绪辱骂国乒教练员被行拘，17人被批评教育。

北京石景山公安分局星期六（10月10日）发布警情通报称，石景山警方根据报警，查明10月6日WTT中国大满贯赛事期间，杨姓女子等20人聚集参与公然侮辱他人。

其中，19岁杨姓女子、19岁李姓女子、16岁陶姓女子等人为发泄个人情绪，对途经赛场通道的国家乒乓球队教练员多次进行辱骂，并在网上发布侮辱言论、散布现场辱骂的相关视频，造成恶劣社会影响。

警方称，依法对上述三名情节较重违法人员作出行政拘留处罚，并对其他17名相关行为人批评教育。

中国媒体此前报道，中国国乒男队在亚运会失利后，主教练王皓与粉丝发生线下对峙。星期二（10月6日）在WTT中国大满贯北京首钢园赛场外，部分观众持续辱骂王皓并高喊“林诗栋上一单”“王皓下课”等口号，王皓被激怒后找警察求助并拍照取证。

针对乒乓球领域不断出现的赛场争议事件，中国乒乓球协会星期三（7日）发布关于抵制极端球迷越界行为的声明，强调将推动建立赛场禁入名单制度，加强现场秩序维护。

另据新华社报道，中国国务委员谌贻琴星期五（9日）在北京会见第20届亚运会中国体育代表团时提到，体育战线要深入改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加快后备人才培养，提高竞技体育综合实力，从严整治“饭圈”等乱象，加快体育强国建设步伐。