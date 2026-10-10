中国官方称，今年前三季全国城镇新增就业1052万人，就业形势总体稳定，将开展适应人工智能发展促就业行动和农民工就业促进行动等。

中国国务院新闻办公室星期六（10月10日）举行新闻发布会，人力资源社会保障部新闻发言人、副部长李忠介绍推进就业和社会保障有关情况。

李忠在会上说，今年1至9月，中国城镇新增就业1052万人，完成全年目标任务的87.7%，前八个月城镇调查失业率均值为5.2%，就业形势总体稳定。

李忠称，中国接下来将实施“两个计划”，包括高校毕业生等青年就业支持计划、灵活就业和新就业形态劳动者就业质量提升计划；同时开展“五项行动”，包括适应人工智能发展促就业行动、“技能照亮前程”培训行动、农民工就业促进行动、高品质就业公共服务供给行动以及“人力资源服务+”融合发展行动。

他还提到健全“四个方面制度机制”，重点是制定出台新就业形态劳动者权益保障办法，此外还包括健全最低工资标准调整机制，构建技能导向的薪酬分配制度，完善治理欠薪长效机制。

李忠称，截至9月底，中国全国基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到10.79亿人、2.51亿人、3.27亿人，三项社会保险基金累计结余11.2万亿元人民币（2.13万亿新元）。“下一步，我们将统筹推进参保扩面、深化改革、优化服务等，不断把社会保障网织得更密、扎得更牢。”

李忠补充说：“重点是鼓励支持灵活就业人员、新就业形态人员参加职工养老保险，积极开展扩大企业年金覆盖面试点，扎实推进个人养老金制度实施，完善社保关系转移接续政策，积极推进更多社保服务事项全国通办和社保卡一卡通用，加强社保基金安全监管和保值增值，让社会保障更实在、更优化、更可靠。”

中国研究机构今年早些时候发布的报告显示，中国灵活就业人数今年预计将达到3.2亿人，成为就业市场的重要支柱。以今年底中国总就业人数7.25亿人计算，这意味着超过44%处于灵活就业状态。

在中国经济增长放缓的背景下，稳就业备受关注。根据官方规划，“十五五”(2026年至2030年）时期年均城镇调查失业率应保持在5.5%以下。

中国国家统计局9月公布的最新全国城镇调查失业率显示，8月不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为18.9%，较7月上升1个百分点，录得一年来最高水平。