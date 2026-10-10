中国官方宣布将加强电商领域监督执法，纠治无序竞争行为，并鼓励线上品牌商到线下开设实体店。

中国商务部官网星期六（10月10日）公布，商务部会同多个部门印发的《关于实施品质电商“五优”行动的通知》，宣布加强品质电商主体培育，培育一批诚信经营的品质标杆平台。

中国官方也将协同整治无序非理性竞争。加强电商领域监督执法，纠治电商平台“自动跟价”“全网最低价”等无序竞争行为，规范平台佣金抽成、商家评级等规则，避免挤压品质商家生存空间。打击刷单炒信等违法违规行为。

此外，这份通知也提出，建立电商平台与中小商家对话沟通机制，协调解决经营难点堵点问题，促进各方共赢发展。

中国官方也在通知中提出，打造线上线下融合品质消费场景。鼓励线上品牌商到线下开设实体店，发展线上线下一体化运营模式。推动电商平台、仓储物流、驿站及快递箱（柜）服务商整合资源，开展数据互通，深化统仓共配协同，精准衔接运力供给与服务需求，提升物流履约能力和配送时效。