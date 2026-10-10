台湾立法院长韩国瑜在双十节致词中说，台湾总统赖清德执政如果没有办法解决现在立法跟行政两院的对立，未来民生受到重大伤害，“我们台湾的民主绝对不能被全世界认为是假民主、真独裁”。

台湾官方星期六（10月10日）在总统府前举行双十大会。身为大会主席的韩国瑜致词时许下三个愿望，分别是“国家安全、人民有钱、民主万岁”。

韩国瑜先是细数台湾取得的成绩，包括今年经济成长率有望超过11%，创下近40年来最亮眼的纪录，称“如果国父孙中山先生能够穿越时空，来到此时此刻，看见今天的中华民国、看见今天的台湾，他一定会为我们一路走来所创造的成就感到骄傲”。

但他也说，台湾今天所拥有的一切，从来都不是理所当然。 “我们所珍惜的民主、自由、繁荣与安定，更需要一代又一代的人接棒守护。”

韩国瑜指台湾现在人心混乱让他时常心怀忧虑。 “台湾最大的问题，小小的台湾岛上，我们的思想是分歧的。有一部分台湾人，想把台湾变成美国第51州；有一部分台湾人，想把台湾变成日本第五个大岛；有一部分台湾人，想把台湾变成中国第31个省。”

因此他呼吁：“拜托各政党领袖，绝对不能再火上加油。在国家认同、意识形态上，我们只有一个目标，化解一切的分歧，集中所有的力量，集中所有的心力，一起来捍卫中华民国。”

提到两岸关系时，韩国瑜说：“不管我们喜欢不喜欢，我们两边同文同种，我们有千个万个理由维护好两岸和平，我们没有理由去破坏和平。”

在台湾内部政治方面，韩国瑜称台湾民主已经发生裂痕，并指去年针对在野党立委的大罢免不是民主，“这完全是政治的一场猎杀”。他还指今年危机再现，因为立法院身为最高民意机构通过的三读法律案，行政院长不副署。

韩国瑜说：“我希望赖总统，我们可以观察到，他是有政治洁癖的，他爱惜他的羽毛，爱惜他的名声，我也一样，我们都不喜欢贪污腐败乱搞。但赖清德总统执政，如果没有办法解决现在立法跟行政两院的对立，未来民生受到重大伤害，我们台湾的民主，绝对不能被全世界认为是假民主、真独裁。”

韩国瑜最后希望行政和立法“大家坐下来，静下心”：“我对卓荣泰（行政）院长有信心，对在野党的配合度也有信心，我们希望台湾的民主继续进步。”