中资控股的飞机租赁公司Avolon宣布，将向全球两大飞机制造巨头波音和空中客车购买250架飞机，并拥有另外100架飞机的购买选择权。随着两家制造商积压订单不断增加，Avolon借此锁定飞机交付档期。

据彭博社报道，Avolon星期五（10月9日）发表声明说，这批订单包括140架波音737 MAX、75架空中客车A320neo系列飞机，以及35架空中客车A330neo。

Avolon首席执行官克罗宁（Andy Cronin）在声明中说：“采用新技术的飞机需求持续强劲，我们本季度的租赁安排和交易活动也反映了这一点。”

Avolon由总部位于北京的渤海租赁控股，日本欧力士集团也持有部分股权。公司拥有、管理及已承诺采购的飞机共1092架，包括波音、空中客车、巴西航空工业公司（Embraer）和庞巴迪（Bombardier）生产的双通道及单通道飞机。

目前，飞机租赁公司已成为空中客车和波音日益重要的客户群体，让航空公司无需直接购买昂贵的飞机，也能灵活更新机队。

波音737和空中客车A320等单通道飞机，是商业航空领域使用最广泛的机型，因此也是飞机租赁市场中流动性最高、最受欢迎的机型。

今年5月，美国总统特朗普与中国国家主席习近平举行峰会后说，中国将购买200架大型飞机。波音说，公司在此次访问期间获得了采购200架飞机的“初步承诺”，但北京尚未公布任何采购细节。