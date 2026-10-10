中国国家主席习近平夫人彭丽媛在一个中国政府资助奖项颁奖仪式的视频致辞中说，中国近年来以人工智能技术赋能教育，“有力促进教育性别平等和妇女全面发展，为全球南方国家提供了可资借鉴的有益经验”。

据新华社报道，2026年联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式，当地时间星期五（10月9日）在法国巴黎举行。也是联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使的彭丽媛，向颁奖仪式发表视频致辞。

彭丽媛向来自摩洛哥和秘鲁的获奖机构致以祝贺。她说，女童和妇女教育水平是衡量人类文明进步的重要标尺。近年来，在联合国教科文组织大力倡导和国际社会共同努力下，全球女童和妇女教育事业取得令人欣喜的进展。

彭丽媛称，中国一贯高度重视女童和妇女教育，积极同联合国教科文组织及有关各方开展务实合作，惠及多国广大女性。“近年来，中国以人工智能技术赋能教育高质量发展，有力促进教育性别平等和妇女全面发展，为全球南方国家提供了可资借鉴的有益经验。”

她还说：“女童和妇女教育事业发展任重道远。作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，我呼吁国际社会携手加强女性职业教育和培训，大力发展面向女性的数智教育，使她们成为数智技术的使用者和受益者，为她们搭建人生出彩的阶梯。”

彭丽媛认为，发展女童和妇女教育事业，播种的是希望，培育的是梦想，收获的是幸福。“我愿同各方一道努力，推动女童和妇女教育事业实现更大发展，为更多女性走向美好明天贡献力量。”

据联合国教科文组织官网介绍，教科文组织女童和妇女教育奖表彰个人、机构和组织为推动女童和妇女教育所做出的杰出贡献和创新。这是联合国教科文组织首个此类奖项，由中国政府资助，每年授予两个获奖者，各奖励5万美元（6.4万新元），用于帮助获奖者进一步在女童和妇女教育领域开展工作。首个奖项于2016年颁发。