日本前外长岩屋毅本周接受日本媒体访问时说，上月在北京与中国外长王毅会面时，曾提议为修复日中关系，“由两国政府正式再次确认1972年的《日中联合声明》”。

岩屋毅星期四（10月8日）接受日本共同社访问。针对中国以“新型军国主义”批评日本，岩屋毅说：“这给人一种战后80年的和平国家道路被彻底否定的印象，甚至会让珍视日中关系的人也因此疏远。”

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表“台湾有事论”后，日中两国关系急剧恶化。日本政府在高市发表答辩后称，《日中联合声明》中表明的立场并未改变。

中国方面曾批评高市早苗的涉台言论破坏中日关系政治基础，并强调在大是大非问题上，“日本不要妄想蒙混过关”。

岩屋毅上月28日以日本国际贸易促进协会会长的身份，在北京与王毅会面。中国外交部官网公布，王毅当时强调，当前的中日关系又一次面临严峻局面，有待再次实现正常化。

王毅也说，“对日方而言，紧迫的是尽快纠正本国领导人在台湾问题上的错误言行”，并希望日本国贸促和一切有识之士继承友好传统，“推动日本做出正确选择，拿出合格答卷”。

《中日联合声明》提到，“中华人民共和国政府重申：台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场，并坚持遵循波茨坦公告第八条的立场。”