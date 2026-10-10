中国车企吉利汽车计划明年进军加拿大市场，有望成为首家在北美市场开展业务、面向大众消费者的中国电动车制造商。

据彭博社报道，吉利星期五（10月9日）发表声明说，已开始在加拿大建立零售和售后服务网络，为2027年启动业务做准备，但未公布具体销售日期及车型。

渥太华与北京今年1月达成协议，允许有限数量的中国电动车出口加拿大，为中国车企进入当地市场铺路。随着加美贸易争端加剧，加拿大总理卡尼政府正寻求拓展新的合作关系，希望通过向中国车企开放市场，吸引它们赴加投资。

彭博社今年较早前报道，吉利正为进入加拿大市场做准备。比亚迪和奇瑞等中国车企也在接洽当地经销商，建立销售网络。

吉利汽车加拿大公司董事总经理Bryan Wu在声明中说，公司正对加拿大作出“长期承诺”。他说：“加拿大是吉利汽车拓展国际业务的重要下一步。”

此外，中国国内需求疲弱，也推动吉利等中国汽车制造商加快拓展海外市场，以弥补国内销量下滑。券商大华继显的一份报告显示，吉利汽车今年首九个月的国内销量下降23%，至140万辆；出口量则激增169%，至79万8000辆。