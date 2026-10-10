台湾在野的民众党主席黄国昌对总统赖清德的双十演说表达失望，直指这是一场不愿诚实面对问题的演说，“以山巅之城为目标的总统，却丝毫未见山脚下人民的真实生活与痛苦”，再次展现权力的傲慢。

据台湾ETtoday新闻云报道，赖清德星期六（10月10日）以“台湾 山巅之城，地上的盐，世上的光”为题，发表任内第三次双十演说。黄国昌表示，赖清德的演说令人非常失望，以满满的口号与华丽的辞藻，企图掩饰台湾目前面临的真正问题，对于民众党所提出的六大建言，则是充耳不闻，“再一次展现权力的傲慢”。

黄国昌指出，赖清德演说提到“全民团结一心”，却不敢面对“执政党发动大恶罢、民进党立委带头抹红猎巫民众的恶行恶状，正是破坏团结的元凶”，连面对问题的勇气都没有的总统，如何奢谈团结人民？

他也批评赖清德用冰冷的数字进行政治宣传，却只字不提劳工薪资被通膨吞没、日益严重的贫富差距、传统产业的困境。

对于赖清德在演说中提到“即使意见不同，我们仍然尊重彼此，相信制度”，黄国昌则反问，“带头破坏民主宪政的，不正是赖清德与卓荣泰吗？”

黄国昌还说，赖清德绝口不提立法院三读的法律不公布、不执行、不副署对民主造成的严重伤害，只敢说“总统的权力，来自人民的托付”，但他要提醒赖清德，“人民托付的权力，从来就不是让你滥用搞独裁”。

黄国昌最后表示，诚心希望“中华民国生日快乐、台湾越来越好”，也希望赖清德诚实面对问题、重新团结人民。

赖清德今年的双十演说将重心放在民生经济与社会福利，他提出，在战争与威权扩张、全球秩序快速变动的时代，台湾应该勇敢自信地打造“山巅之城”。而山巅之城是建造在护国群山之上，是民主治理的美好成果，让人民在坚实的基础上安心生活；一座山巅之城不能只有耀眼的天际线，更要有稳固的地基。

他强调，政府将以务实治理，推动加薪、减税、增福利、少负担，让每个人都能站得稳、过得好。