中共政治局委员、广东省委书记黄坤明到中国科技巨头腾讯深圳总部调研，考察腾讯人工智能（AI）研发创新。腾讯创始人马化腾和28岁的首席AI科学家姚顺雨罕见同框，陪同黄坤明参观公司展厅并座谈交流。

据广东电视台《广东新闻联播》报道，黄坤明星期四（10月8日）到深圳市，走进口岸枢纽和平台企业进行调研。

报道称，在腾讯公司总部，黄坤明走进展厅，现场观摩核心产品应用演示，着重考察腾讯在人工智能领域的研发创新和产业布局进展，并听取企业近年来数字科创以及赋能多领域发展的情况介绍。“在与企业负责人、青年科学家座谈交流时，黄坤明对腾讯坚持以自主创新推动企业经营稳健发展的成效给予肯定。”

黄坤明指出，当前人工智能发展方兴未艾，广东明确把人工智能作为“十五五”（2026年至2030年）乃至更长时期的重点发展领域。他希望腾讯坚定不移在人工智能领域进行长周期投入，充分发挥资源、技术、人才优势和各方面便利条件，深度参与广东人工智能基础设施建设，持续加大在粤算力布局，着力做强通用和垂类大模型并强化应用推广，助力广东加快全产业链智能化发展。

黄坤明同时要求省有关部门及深圳市要精准对接企业创新发展诉求，做细做实全周期服务保障，有力支持企业深耕主业、攀高向新。

《广东新闻联播》视频画面显示，马化腾和姚顺雨陪同黄坤明参观展厅，两人还分别为黄坤明作业务讲解。当日的座谈中，马化腾和姚顺雨相邻而坐，坐在黄坤明德正对面。

据《北京日报》报道，腾讯去年12月在内部公告中宣布，前OpenAI研究员姚顺雨正式确认入职腾讯，出任腾讯总裁办公室首席AI科学家，并管理新成立的AI Infra（AI基础设施）部。

姚顺雨出生于1998年，大学本科毕业于清华大学姚班，也是美国普林斯顿大学计算机科学博士。中国媒体称，他是大模型从“对话框”走向“行动派”的关键奠基人之一。

清华大学“姚班”全名“清华大学计算机科学实验班”，2005年创立，创办人是“电脑学界诺贝尔奖”图灵奖的唯一华人得主姚期智。姚期智曾于麻省理工、斯坦福及普林斯顿等美国名校执教，2004年全职回归清华，立意为中国创建世界一流计算机学科。清华“姚班”每年只招收30至50人，中美如今各大顶尖AI企业的技术精英都不乏“姚班”毕业生的身影。