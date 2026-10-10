美国法官本周裁定，继续羁押涉嫌跟监台湾总统赖清德儿子的嫌犯张婉莹（Wanying Zhang，译音）。

据美国哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）报道，法官史蒂夫·金（Steve Kim，译音）星期三（10月9日）做出上述裁定。检察官辩称，张婉莹（34岁）会潜逃的风险过大。

张婉莹曾提议，以超过120万美元（153万新元）的财产作为保证金。检察官在庭上称，被告有一名曾为中国政府工作的弟兄，父母和兄弟姐妹也住在中国。

CBS新闻引述调查人员称，张婉莹在中国拥有一家企业，经常将钱存入中国的银行账户。

报道也引述执法部门消息人士称，张婉莹持有一本中国护照，但美国联邦调查局（FBI）搜查她的住所时，并未找到这本护照。美国助理检察官埃尔博根（Amanda Elbogen）星期三在庭上证实了这一点。

张婉莹被指受中国大陆官员指使，跟监赖清德的儿子。FBI星期天（4日）在洛杉矶国际机场，逮捕正准备飞往上海的张婉莹。

FBI特别探员霍尔特（Kevin Holt）在刑事诉状中指出，张婉莹2025年6月经北京国际关系学院一名同学介绍，认识一名中国政府人员，并于同月前往长沙与对方会面。

同年9月，她与一名男子前往西雅图，在赖清德长子赖廷与住所附近拍摄，并向大陆方面联系人发送影片和车牌资料。

根据微信记录，张婉莹当时向对方传讯“看到他了”“我正在录像”，并传送两个车牌号码。邻居的监控画面则显示，两人在赖廷与及妻儿当晚回家时，疑似对他们进行拍摄。