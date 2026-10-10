中国商务部欧洲司负责人称，中欧就电动汽车和混合动力汽车贸易展开深入讨论，避免局面升级，维护了中国企业的出口利益及双边混动汽车贸易的稳定。此前，欧盟官员指双方已达成协议，可将中国输欧混动汽车数量减少一半以上。

中国商务部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇，星期四（10月8日）至星期五（9日）在北京共同主持中欧贸易投资磋商机制第二次例会。

据中国商务部网站星期六（10日）发布的消息，商务部欧洲司负责人在解读例会成果时说，双方重申稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴定位，探讨深化互利合作，推动中欧贸易向上平衡、向前发展。

负责人也说，双方以尊重事实、非歧视和符合世贸组织规则为原则，就汽车贸易展开磋商。双方还回顾了此前达成的电动汽车反补贴案价格承诺通用指导文件，欧方将积极推进企业价格承诺及复审相关程序。

此前，谢夫乔维奇在会后记者会上单方面宣布，中欧已达成协议，可将中国对欧出口的混合动力和插电式混合动力汽车减少一半以上。他指出，这项共同谅解将调控这两类中国输欧汽车，并在四年内减少数百万辆欧洲进口汽车，但他未进一步提供实施的细节。

谢夫乔维奇还说，北京同意对欧盟某些产品降低关税，可为欧盟节省至少2.25亿欧元（3.2亿新元）。

对于关税议题，中国商务部欧洲司负责人说，双方同意发挥贸易监测机制作用，探讨在世贸组织规则框架下降低部分商品关税的可能性，并就欧盟外国补贴条例开展技术对话。

在市场准入方面，双方将继续就医疗器械、农产品等领域进行交流，并就欧盟对逆变器项目的融资指导文件，以及化妆品和药品监管等问题保持沟通，以扩大双向市场准入，推动中欧贸易动态平衡。

出口管制方面，负责人说，双方同意加强政策沟通，解决彼此关切，维护全球产业链供应链稳定，并称欧方将继续推动解决两用领域对华重点许可个案，并考虑采取对华贸易便利化措施。

双方还将探讨为两用物项合规贸易相互提供便利，就出口管制领域的制裁清单列入和移除问题加强沟通，并在各自法律框架下，实质性启动将相关对象移出彼此清单的程序。

负责人说，双方认为中欧在新能源、人工智能、服务贸易、数字经济及绿色低碳等领域合作潜力巨大，并同意探讨双向投资合作。中国欢迎欧盟企业赴华投资，也期待欧方为中国企业营造公平、透明、可预期的营商环境，切实维护中企合法权益，增强在欧投资经营的信心和预期。

双方商定于2027年3月召开第三次例会，并在此前保持各层级密切沟通，包括明年1月举行部长级视频会议。