中国青年失业率高企，人社部官员强调，将把高校毕业生等青年就业摆在突出位置，尽最大努力帮助青年顺利就业。

中国国务院新闻办公室星期六（10月10日）举行新闻发布会，介绍“十五五”时期推进就业和社会保障高质量发展有关情况。

在回答有关官方助力高校毕业生等青年就业的具体举措问题时，中国人力资源社会保障部就业促进司司长宋鑫说，首先是强化政策激励，拓宽就业渠道。一方面完善落实税费减免、就业补贴、稳岗返还等政策，激励各类经营主体稳岗扩岗；另一方面稳定机关、事业单位、国有企业招录招聘的规模，统筹实施好西部计划、特岗教师等基层服务项目。同时大力培育新职业新岗位，拓展青年就业增长点。

第二是强化服务保障，重点做好人岗对接、能力提升、权益保障等工作。

宋鑫具体解释说，在人岗对接方面，会同教育部推进就业公共服务进校园活动，全年不间断开展“职引未来”系列招聘服务；在能力提升方面，主要是实施“双百万”行动计划。“双百万”，一个是百万青年就业技能提升行动，推出一批适应市场需求、青年就业急需的培训项目，特别是强化当前比较热门的人工智能领域的培训；另一个是百万就业见习岗位开发计划，动员各类企业提供优质的就业见习岗位，帮助毕业生在真实工作中、在真实的环境中提升能力。

在权益维护方面，则将持续开展人力资源市场秩序清理整顿专项行动，严厉打击就业歧视、滥用实习期等违法违规行为。

对于青年就业问题，人力资源社会保障部新闻发言人、副部长李忠在同场记者会上提到，将实施“两个计划”，包括高校毕业生等青年就业支持计划、灵活就业和新就业形态劳动者就业质量提升计划。

在中国经济增长放缓的背景下，青年失业率居高不下。今年中国高校毕业生预计达1270万，中国国家统计局9月公布的最新全国城镇调查失业率显示，8月不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为18.9%，录得一年来最高水平。