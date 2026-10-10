一批高度模板化的餐饮经营题材人工智能（AI）短剧走红中国网络，“贵是贵点，但吃了不烧心”“宁可少挣点，规矩不能坏”等经典台词掀起模仿风潮。中国媒体称，“不烧心文学”成了火遍全网的热梗。

中国科学技术协会微信公众号“科普中国”星期五（10月9日）发文称，AI短剧最近在中国带火了“不烧心”这个词。

据介绍，在一批高度模板化的AI短剧中，剧情通常是主角坚持用好食材做包子、盒饭、猪脚饭等，虽然价格贵一点，但顾客吃着放心；竞争对手靠低价和劣质食材抢生意，最后顾客又回到主角店里，评价一句：“贵是贵了点，但吃了不烧心。”

随着短剧传播，“不烧心”逐渐成为品质好、靠谱、不糊弄人的代名词，甚至被网民用在食品以外的商品和服务上。

这些“不烧心”题材的AI短剧中，经典台词除了规矩不能坏、吃了不烧心之外，还包括“先把规矩立住，路才能越走越宽”、“不怕亏钱吗？怕，更怕账本不清”、“剩下怎么办？倒掉”、“宁可少挣点，也不能坏了规矩”等。一段时间以来，中国社媒平台上出现不少网民恶搞模仿这些台词的短视频内容。

中国新媒体平台“新榜”星期五发文称，在中国短视频和短剧平台上，这类“烧心”短剧经常冲上榜单前10，是热门且容易复制的爆款题材。同一套以坚持品质、顾客嫌贵、同行内卷、顾客回头为主线的商业寓言，又被复制到了纳鞋底、编假发网等行业中。

文章称，短视频平台抖音的话题“不烧心” 下，相关视频的浏览量已超过13.7亿次，“全网也随之进入烧心时代”。

中国媒体东南网星期五刊出评论文章称，“不烧心文学”成了火遍全网的热梗，但不少批量生产的AI短剧，恰恰犯了热梗所批判的毛病。为追逐流量、压缩制作周期，不少团队套用同一套剧本框架，上演几乎一模一样的故事，与短剧中黑心商家用劣质原料赚快钱如出一辙。

文章说：“观众看一两部觉得新鲜解压，看多了千篇一律的桥段，自然产生审美疲劳。于是大家用玩梗调侃的方式，把这种情绪延伸到生活的各类场景中，选东西、交朋友、看网络内容、做人生选择，万物皆可评价一句不烧心。表面上玩的是不烧心这个热梗，实际上却藏着普通人朴素的诉求：可以不完美，但不要欺骗。”

文章引述数据称，中国目前的微短剧用户已经超过8亿人，仅今年前八个月上线微短剧就达43万部，其中AI剧占比超过九成，带来内容质量、权益保护等新挑战。“看似一片繁荣的千亿市场，却充斥着大量换汤不换药的流水线产品，导致劣币驱逐良币，消耗的是观众对整个行业的耐心，侵蚀的是行业长远发展的根基。”