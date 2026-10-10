中共政治局委员、中央外办主任王毅在与太平洋岛国政治家联合考察团会面时说，中国与太平洋岛国的合作不附加政治条件，不参与地缘政治争夺。

据中共中央对外联络部微信公号消息，王毅星期五（10月9日）在北京会见以汤加副首相拉图为团长的太平洋岛国政治家联合考察团。

王毅表示，中国外交坚定站在发展中国家一边，站在中小国家一边，站在公平正义一边，始终是太平洋岛国可以信赖和依靠的合作伙伴。中国支持太平洋岛国走出符合自身国情、由人民自主选择的发展道路，支持岛国维护好自身主权、安全、发展利益。

他指出，台湾是中国领土，二战后日本将窃取的台湾归还中国构成战后国际秩序的重要组成部分，相信太平洋岛国将继续恪守一个中国原则，不断夯实双方关系的政治基础。

王毅并称，中国愿同太平洋岛国高质量共建“一带一路”，深化各领域交流与务实合作，加强在国际和地区多边机制中的协作，携手构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

王毅强调，中国同太平洋岛国交往是相互帮助支持的南南合作。这种合作不干涉岛国内政，不附加政治条件，不参与地缘政治争夺，同时不针对第三方也不受第三方干扰。

此外，中共中央对外联络部部长刘海星在星期六（10月10日）出席于北京举行的第六届中国—太平洋岛国政党对话会时说，中国和太平洋岛国自然禀赋、历史文化和社会制度不同，但始终坚持相互尊重、平等相待。

刘海星指出，中方充分尊重岛国主权和独立，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持在平等和尊重基础上加强同岛国安全对话合作，从不干涉岛国内政，从不将岛国视作大国博弈竞技场。

刘海星也提到台湾议题，并强调台湾问题事关中国主权和领土完整，是中方核心利益的核心。“我们高度赞赏建交岛国坚定恪守一个中国原则，支持中方正义立场，尊重中方核心利益和重大关切”。