中日关系持续恶化之际，中国国防部将日本“新型军国主义”比作一头“变异失控、加速狂奔”的灰犀牛，称它是威胁地区和平稳定的突出因素。

日本共同社引述知情人士报道，日本政府将在年内修订《国家安全保障战略》等“安保三文件”，并考虑纳入探讨引进核动力潜艇的内容，作为强化威慑力的选项之一。

据中国国防部网站消息，国防部新闻发言人陈曦星期六（10月10日）在记者会上回应此事时说，日本是二战战败国，必须履行铲除军国主义、摧毁战争力量、禁止重新武装等战败国义务，但日本政府以“周边安全威胁”为借口，加快“再军事化”进程，甚至企图突破“无核三原则”，谋求渐进式核松绑，推动安保政策朝着进攻性、扩张性、危险性方向转变。

他说：“‘新型军国主义’这头灰犀牛正在变异失控、加速狂奔，成为挑战战后国际秩序、冲击国际核不扩散体系、威胁地区和平稳定的突出因素。”

陈曦还说，今年是东京审判开庭80周年。历史的审判仍未结束，日本应深刻反省战争罪责，与军国主义彻底切割，停止修宪扩军、图谋拥核的危险行径，“否则只会重蹈覆辙、难有未来”。