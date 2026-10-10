美国职业篮球联赛（NBA）中国赛2026首场比赛在澳门举行，阿里巴巴创始人马云现身现场，与香港影星成龙、英国球星贝克汉姆、阿里巴巴董事会主席蔡崇信、泡泡玛特创始人王宁等同框观赛。

据中新社报道，NBA中国赛2026首场比赛星期五（10月9日）晚在澳门威尼斯人综艺馆举行，由达拉斯独行侠队对阵休斯敦火箭队，最终火箭队以135:117战胜独行侠队。两队星期天（11日）将继续在澳门展开季前赛较量。

据新浪科技报道，现场画面显示，马云身穿红色衬衫搭配白色长裤、头戴白色帽子现身比赛现场。贝克汉姆身穿黑色皮衣坐在马云身旁，成龙则坐在贝克汉姆的另一侧，王宁坐在成龙右侧。

公开信息显示，马云与蔡崇信都是NBA赛场的常客。蔡崇信作为布鲁克林网队老板，多年来一直现身各大赛场，马云则多次跟随蔡崇信一同观赛。

阿里巴巴旗下电商平台淘宝是NBA中国赛的合作伙伴。

延伸阅读 马云据报现身美世界杯决赛看台 马云与阿里巴巴高管集体插秧团建

NBA在去年10月重返中国，在澳门举行两场布鲁克林网队对阵菲尼克斯太阳的季前赛。这是NBA六年后再次在中国举办比赛，马云、贝克汉姆、成龙和蔡崇信当时也都有参加。

2019年10月，休斯敦火箭时任总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）在推特上支持香港反修例示威活动，引发争议，中国中央电视台随后暂停转播NBA比赛。自此之后，NBA多年没有在中国举行任何比赛。央视在停播18个月后，从2022年3月恢复转播NBA赛事。