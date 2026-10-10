中国常驻联合国代表团副代表孙磊在联合国安理会发言时强调，乌克兰危机不能继续走向升级失控，促推进和谈，通过对话谈判解决问题。

据中国常驻联合国代表团官网消息，孙磊星期五（10月9日）在安理会乌克兰问题紧急公开会上发言时说，近期乌克兰问题持续升级，当事双方持续针对对方实施大规模袭击，造成大量人员伤亡和设施损毁。各种新型无人机、无人艇层出不穷，致命性和伤害性不断加强，把局势推向更加危险的方向。

他指出，危机造成的外溢影响愈发严峻，持续冲击全球能源安全、粮食安全。乌克兰危机不能继续走向升级失控，有关各方及国际社会应当共同谋求政治解决之道。

孙磊提出中方三点意见，首先是坚定追寻和平，当务之急是推动局势降温，防止战场外溢，避免战事升级，因此敦促冲突当事方要切实遵守国际人道法，在任何情况下都避免袭击平民和民用基础设施，避免伤及第三方平民和民用资产，为政治解决危机积累条件，为早日实现和平争取希望。

他说，其次是坚定推进和谈，历史证明，冲突再大、矛盾再深，最终都只能依靠对话谈判解决问题。有关各方近期开展了一些互动和接触，但各自的立场分歧仍然突出。希望有关各方持续保持接触，展现政治意愿，不断积累共识，共同努力达成一份全面、持久、有约束力的和平协议。

最后，孙磊呼吁要坚定选择和解，希望当事方从本民族根本和长远利益出发，尊重彼此合理安全关切，在充分、完整、全面遵循联合国宪章原则基础上消除危机根源，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构，真正实现普遍安全、共同安全。