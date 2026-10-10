台湾总统赖清德在双十节与日本台湾友好议员联盟会长、众议员古屋圭司率领的访台团会面时，感谢古屋圭司以实际行动表达对台湾的支持，让台湾民众感到安全与安定，并称期待延续台日友好情谊。

据台湾总统府新闻稿，赖清德星期六（10月10日）与日本国会议员双十节祝贺团会面时说，古屋圭司已连续多年率领祝贺团赴台参加双十节庆典，以实际行动表达对台湾的支持；台湾人民看到祝贺团的到来，不仅感到高兴，也了解到台日关系非常密切，更感到安全及安定。

赖清德并说，他要代表全体台湾民众向到访议员再次表达感谢，期待明年、后年及未来每一年都能与访宾见面，也希望相聚的时间不要太短暂，有足够的时间一起餐叙，亲自表达内心的感激。

根据台湾外交部新闻稿，此次日本访团由27名日本国会议员及七名事务局秘书组成，共34人，将参加双十大会及祝贺游行，并向赖清德致贺。访团也将与韩国瑜、台湾日本关系协会会长谢长廷会面，并前往高雄参访台湾高铁燕巢机厂，就台日议会交流及双方共同关切的议题交换意见。