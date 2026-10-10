被称为“砍树书记”的中国广东省人大常委会副主任张硕辅任上落马，与他有交集的前官员称，曾任职中纪委的中国国家金融监督管理总局副局长周亮3月被查后，张硕辅的连襟被带走配合调查，“张硕辅落马也算是靴子落了地”。

曾在官场30多年、担任过长沙市人大中共党组副书记的刘耘，星期五（10月9日）在微信公众号撰文称，周亮落马后不久，“张硕辅的连襟，一位做花炮生意的商人被有关部门带走配合调查，再后来就是（中国国庆）节前张硕辅及其妻子、妻妹被有关部门分别在广州和长沙带走。时间线清晰，张硕辅落马也算是靴子落了地”。

中共中央纪委国家监委网站星期四（10月8日）通报，张硕辅涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查。张硕辅曾任中共广州市委书记，任内广州市砍伐移除3000多株老榕树，造成负面影响。张硕辅在2021年12月被免去广州市委书记职务，后任广东省人大常委会党组成员、副主任。

刘耘写道：“得知他（张硕辅）最后的工作调整，感觉既有点偶然，但考虑到他的具体情况以及小圈子由盛而衰的背景，也不觉得意外。”

刘耘回忆，2001年冬2002年春，他和张硕辅同在湖南省委党校厅干班学习。张硕辅当时担任省水利厅副厅长，学习期间为人低调谦和，和大家相处不错。

此后张硕辅先后担任湖南省益阳市委副书记、省水利厅厅长、娄底市长和永州市委书记。刘耘称：“张硕辅的人生转折点是在担任永州市委书记期间，通过永州籍的周亮进入某个小圈子。”

周亮早前在中纪委任职多年，担任过中纪委副秘书长，中纪委组织部常务副部长、部长，一度被外界视为“打虎”好手。他曾担任中共政治局原常委王岐山的秘书多年。

张硕辅在2013年初被提拔担任湖南省副省长。刘耘称：“从省厅一把手到地级市书记主政一方，官场口碑也不错，应该说即便没有周亮的提携，其升任省级领导也是顺理成章的事情。”

不过刘耘注意到，2015年到2018年的三年多时间里，张硕辅兜兜转转先后担任云南、北京两地党委常委、纪委书记和广东省委常委、广州市委书记，尤其是南下担任一线城市一把手，“虽然是同级调整，但工作性质、权力和重要性大不一样，小圈子的痕迹非常明显”。

香港《明报》盘点，多名湖南籍高官在过去两年里落马，除了张硕辅和周亮，还有前山西省长金湘军、前湖南省委书记许达哲、前湖北省委书记蒋超良、前重庆市长胡衡华、前浙江省委书记易炼红、前国家发改委副主任徐宪平、国家开发银行原行长欧阳卫民。