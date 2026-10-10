香港运输及物流局局长陈美宝在网志中透露，“粤艇南下”首航仪式下周五举行。

陈美宝星期六（10月10日）在官网发布的文章中透露上述消息时说，国庆黄金周后，香港的跨境流动将再迎来两大突破：重建后的皇岗口岸将在两天后（10月12日）正式开通予公众使用。香港运输及物流局和海事处将在下星期五（10月16日）举行粤港澳游艇自由行“粤艇南下”的首航仪式，在“港艇北上”的基础上，迎来海上版的双向奔赴。

她提到，还有不到两星期就是港珠澳大桥开通八周年的日子。除了带动货流，在 “港车北上”和“粤车南下”成功落实后，大桥使用量也持续攀升。国庆假期期间（10月1日至7日），经大桥口岸出入境客流超过67万人次，双向车流逾17万辆次（日均超过2.4万辆次）。去年9月开始，“港车北上”已取消逢星期二和星期三的预约出行要求，港府正与广东省政府商讨，把无需预约出行的安排扩展至其他非繁忙的工作日。

陈美宝说，今年的国庆假期是“粤车南下”开放给大湾区所有大陆城市后的首个黄金周。“粤车南下”客群主打消费力高，香港不少企业也为他们安排专属迎新礼券及停车优惠，带动商场和景点客流和消费。黄金周期间，“粤车南下”的预约出行名额全数额满。

香港海事处与广东海事局9月28日签署《便利广东籍游艇进出香港水域工作安排》及《香港游艇入出广东工作安排》（即“粤艇南下”和“港艇北上”的工作安排），推进落实两地游艇跨境互访。

延伸阅读 港粤签署工作安排 推进落实游艇跨境互访

香港运输及物流局发言人指出，继“港艇北上”自今年6月推出，让前往粤港澳大湾区大陆九市的香港游艇船主更便宜和便捷地办理跨境手续，运物局也即将落实“粤艇南下”，让广东省游艇船主也能享受同样程度的便利。