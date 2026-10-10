台湾总统赖清德在今年的双十节演说引用《圣经》内容，并强调勇敢自信地打造“山巅之城”。

赖清德星期六（10月10日）在双十节大会上，以《台湾 山巅之城，地上的盐，世上的光》为题发表演说。

综合台湾《联合报》和中央广播电台报道，府方人士称，赖清德以“山巅之城”“地上的盐”及“世上的光”，串联国安、经济发展，以及民生治理。

府方人士也说，“山巅之城”“地上的盐”“世上的光”最初源自《圣经·马太福音》第五章，经文以盐的调和、保存功能，以及光带来方向的意涵，阐述人应承担的责任；至于建造在山上的城，则因无法隐藏，必须受到众人注视。盐、光与城彼此呼应，形成一套关于责任与实践的价值观。

根据台湾总统府官网发布的致词稿，赖清德在演说中誓言，会以务实治理，筑起山巅之城；以坚定的民主与防卫力量，成为守护和平的盐；以创新、平等与良善，成为温暖世界的光。

另一方面，立法院长韩国瑜在双十节大会上强调，台湾民主绝不能被世界认为是“假民主，真独裁”。台媒报道，这一言论被认为剑指赖清德与行政院长卓荣泰。

府方人士对此批评韩国瑜言行失态、贻笑国际，也失去立法院长格局。