中国武汉市封城时任市长、湖北省政协原副主席周先旺受贿案一审宣判，他被指贪污长达22年，受贿6050万余元（人民币，下同，1152万新元），因主动交代办案机关未掌握的大部分受贿事实，从轻获刑14年。

据中国最高法院微信公众号消息，河南省商丘市中级法院星期六（10月10日）一审公开宣判周先旺受贿一案，对周先旺以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金500万元人民币；对追缴在案的周先旺犯罪所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。

法院经审理查明，2003年上半年至2025年5月，周先旺利用担任湖北省恩施土家族苗族自治州委副书记、州长，湖北省商务厅党组书记、厅长，黄石市委书记，湖北省政府党组成员、副省长，武汉市委副书记、副市长、代市长、市长，湖北省政协党组成员、副主席，湖北省政协副省级领导干部职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在工程承揽、企业经营、行政审批等事项上提供帮助，收受上述单位和个人给予的财物共计折合人民币6050万余元。

商丘中院认为，周先旺的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。但鉴于周先旺受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿实际所得赃款赃物大部分已追缴，依法可对他从轻处罚。法庭因此作出上述判决。

官方称，商丘中院在今年7月9日公开开庭审理了周先旺案。庭审中，检察机关出示相关证据，周先旺和他的辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下发表意见，周先旺进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。人大代表、政协委员和各界民众20余人旁听庭审。

公开信息显示，周先旺出生于1962年11月，湖北建始人。他在家乡工作多年，2017年升任湖北省副省长、党组成员。2018年任武汉市委副书记、市长。

在2020年冠病疫情暴发后，周先旺与武汉市委书记马国强等武汉市党政领导层被指对疫情反应迟缓，饱受舆论批评。此后，他也多次被传遭免职，但最后均辟谣为假消息。

2021年1月，周先旺转任湖北省政协党组成员、副主席。2023年1月，湖北省政协换届，周先旺不再担任省政协党组成员、副主席职务，直至去年7月被查。