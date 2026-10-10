台湾总统赖清德发表双十节演讲后，中国大陆国台办批评他的讲话挑动两岸对立对抗，并称台湾的前途“只能也必须由包括台湾同胞在内的全体中国人民共同决定”。

台湾总统赖清德星期六（10月10日）在双十节演讲中说，北京持续以军事与灰色地带行动施压，企图改变台海现状。面对威权扩张，台湾的坚持，不只关乎自己的生存，也关乎国际社会是否仍然相信武力不能凌驾规则，强权不能剥夺人民决定未来的权利。

他说，台湾因此持续推动国防改革，强化不对称战力，发展国防自主产业，让半导体、资通讯与精密制造的优势，转化为“守护国家的力量”；也透过全社会防卫韧性的准备，整合中央、地方与民间量能，提升能源、通讯、交通、金融、粮食与医疗的持续运作能力，让危机来临时，社会能够稳定运作，人民知道如何保护自己、协助彼此。

赖清德还说：“我们增加国防投资，不是为了挑衅，而是为了吓阻战争。强化自我防卫，不是放弃对话，而是确保对话能在对等、尊严的基础上进行。”

据央视新闻报道，国台办发言人张晗同日回应时，批评赖清德的讲话“罔顾事实、颠倒是非，误导民众、用心叵测”，是他作为“务实台独工作者”的“本色表演”。

她说，赖清德在讲话中顽固抱持“台独”分裂思维，渲染“大陆威胁”，鼓吹“民主对抗威权”虚假叙事，妄图“以武谋独”、“倚外谋独”，挑动两岸对立对抗，破坏台海和平稳定。

张晗重申，一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是二战后国际秩序的重要组成部分。“台湾的前途只能也必须由包括台湾同胞在内的全体中国人民共同决定。”

她也说：“我们将坚持一个中国原则和‘九二共识’，广泛团结台湾各界同胞，坚决打击‘台独’分裂势力，反对外部势力干涉，维护台海和平稳定。我们将秉持‘两岸一家亲’理念，深化两岸交流合作，推动两岸关系和平发展、融合发展，推进祖国统一大业和民族复兴伟业。”