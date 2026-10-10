台湾总统赖清德发表双十演说，今年侧重民生经济与社会福利，有关两岸关系及国防安全的篇幅相对有限。他表示，乐见美国和中国大陆通过对话管理竞争，降低冲突与战争风险，但强调须正确理解历史的发展，绝不容许扭曲二战历史，并须尊重台湾人民的生存权利。

中国大陆国台办发言人张晗随后回应，批评赖清德相关讲话“罔顾事实、颠倒是非，误导民众、用心叵测”，“顽固抱持‘台独’分裂思维，渲染‘大陆威胁’，鼓吹‘民主对抗威权’虚假叙事，妄图‘以武谋独’”。

张晗并强调，北京将坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决打击“台独”分裂势力，反对外部势力干涉，维护台海和平稳定。

受访学者认为，赖清德双十演说延续既有两岸立场，措辞相对克制，北京虽不会对此满意，但演说不至于抬高台海紧张局势；侧重内政则可能与年底“九合一”选举有关。

赖清德星期六（10月10日）发表主题为“台湾：山巅之城，地上的盐，世上的光”的双十演说，以相当大篇幅，阐述民生经济与社会福利。

他强调，台湾的经济发展成果应由全民共享，政府将持续推动产业升级、改善薪资与劳动条件，并扩大育儿、长期照顾及住房支持，包括计划从明年起推动为18岁及以下者提供成长津贴，每人每月5000新台币（约200新元），以减轻家庭负担。

赖清德也以盐比喻台湾，指台湾虽然幅员不大，却坚持守护民主、自由、人权及法治，不让威权侵蚀珍贵的普世价值，“就像盐虽微小，却能调和百味、防腐保鲜”。

他说，台湾不追求霸权或支配他人，“然而，和平不能只靠愿望，包容也不能成为侵略者得寸进尺的理由”。

赖清德批评中国大陆不断以军事及灰色地带行动施压，企图改变台海现状，并称台湾持续推动国防改革、强化不对称战力及发展国防自主产业，同时提升全社会防卫韧性。

“我们增加国防投资，不是为了挑衅，而是为了吓阻战争；我们强化自我防卫，不是放弃对话，而是确保对话能在对等、尊严的基础上进行。”

他也表示乐见美国与中国大陆通过对话管理竞争，降低冲突与战争风险，但强调维护区域和平稳定，必须正确理解历史的发展，“绝不容许扭曲二战历史，也要尊重台湾人民的生存权利”，更须结合印太地区民主国家的共同力量，维护区域和平稳定现状。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平9月下旬在华盛顿会晤时，均提及中美在二战期间并肩作战的历史。台湾陆委会随后批评北京扭曲二战历史，强调中华民国才是美国在二战期间的坚实盟友。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《联合早报》采访时指出，赖清德在两岸关系及国防安全方面的立场，与此前就职演说及其他重要讲话基本一致。

他认为，演说减少两岸议题的篇幅，可能是为避免进一步刺激北京；而侧重经济发展、民生及社会福利等民众切身关心的议题，则可能与年底地方选举有关。

对于赖清德强调不容扭曲二战历史，丁树范认为，这是间接回应“习特二会”涉及的二战历史论述。

台湾淡江大学两岸中心首席研究员张五岳统计，今年4478字的演说中，“中华民国”出现两次，“台湾”42次，未提到“中华民国台湾”；去年4450字的演说中，三个表述分别出现两次、51次及两次。

赖清德的演说以台湾总统直选30周年为切入点，回顾了台湾的民主转型与政党轮替。张五岳认为：“北京看到的是，赖总统刻意地把台湾跟1912年的中华民国做了适度的切割。”

不过，他认为赖清德此次措辞相对克制，虽无助于改善两岸互信，但若说会进一步抬高两岸紧张局势，“应该不至于”。

主持庆典的台湾立法院院长韩国瑜在稍早致词时脱稿批评，行政院长卓荣泰不副署立法院通过的三项法案，造成行政、立法两院对立，并警告赖清德若无法化解僵局，其名声未来将受到重大伤害，“台湾民主绝不能被全世界认为是‘假民主，真独裁’”。

不过，民进党立法院党团干事长庄瑞雄随后反击，指韩国瑜把典礼变成“政治批斗大会”，加深朝野对立。