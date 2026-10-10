中国计划加强出生缺陷和发育障碍致残的源头防控，重点强化产前筛查、诊断，以及新生儿早期筛查和干预。

据新华社报道，中国国务院残工委近期印发的《国家残疾预防行动计划（2026—2030年）》将出生缺陷和发育障碍致残源头防控列为主要行动，将加强婚前、孕前保健与早孕关爱服务，做好产前筛查、诊断，加强新生儿早期筛查和干预，强化儿童健康和发育障碍全周期管理。

在疾病致残防控方面，《计划》将加强慢性病、传染病和地方病致残防控，完善社会心理和精神卫生服务，推进职业病防治和健康环境建设。

针对伤害致残，《计划》将加强安全生产、消防及交通运输安全管理，提升道路交通、运输安全管理，并加强儿童伤害和老年跌倒致残防控。

在康复服务方面，《计划》将健全康复医疗服务及保障体系，提升残疾人基本康复服务水平，优化无障碍环境建设。

《计划》还提出，强化重点领域专业人员科普能力建设，开展残疾预防监测与调查，强化科技赋能与适宜技术推广等。