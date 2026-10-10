中国官方就汽车产品创新设计等征求意见，计划禁止配备全隐藏式门把手。

据中国央视新闻报道，工业和信息化部等四部门星期六（10月10日）联合发布《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，并称这将进一步提升产品安全性能。

征求意见稿针对部分生产企业跟风推出新产品、测试验证不充分等问题，提出了多方面的要求。

在创新设计准入管理方面，这份通知明确提出，自明年1月1日起，涉及创新设计的新申报产品，应增加填报创新设计技术参数，并按照《汽车产品创新设计技术指南》加强安全环保评估；未按要求测试验证、测试验证不充分或提供虚假材料的，不予公告。

已取得公告的产品，应在明年7月1日前补充报送有关技术参数及验证材料，逾期存在安全隐患的，应停止生产并实施召回。

通知也明确提出，禁止配备全隐藏式门把手，不得采用折叠显示屏、柔性显示屏，相关创新设计须经充分测试验证，确保安全可靠。

中国早前发生多起事故后新能源车车门难以开启的事件，令隐藏式车门把手的安全性受到公众质疑。

中国工信部今年2月公告，工信部组织制定的强制性国家标准《汽车车门把手安全技术要求》获批发布。根据这份规定，在华销售的汽车，每个车门都配置机械式车门外把手和车门内把手，即便在事故或断电情况下处于锁住状态，车门也应能手动打开。

规定也要求，车门外把手在任意状态时，相对车身表面都应留有充足的手部操作空间，而车内门把手也必须处于乘员的显眼位置，没有遮挡。要求于明年1月1日起正式实施，已获批车型应在2029年1月前修改设计，以达到规定。

在研发测试验证方面，上述通知要求新申报产品应按照《汽车产品研发测试验证技术规范》，完成综合可靠性与耐久性、结构可靠性、软件功能可靠性、环境适应性、采暖与制冷、防护性能与密封性等方面测试验证。其中，环境适应性验证周期不少于一年，可靠性验证试验不低于3万公里。