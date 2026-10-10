中国科技巨头华为全流程主导打造的百万豪车“尊界V800”，卷入刹车踏板支架断裂争议。新疆政府官方新媒体账号发文，不点名引述华为高管余承东言论批评“产品安全问题能不能说人话”，文章热传引起大量网民共鸣。

新疆维吾尔自治区政府新闻办公室官方微信公众号“新疆发布”，星期六（10月10日）发布题为《回应产品安全问题能不能说人话》的文章称，三台崭新的尊界V800，在中国汽车资讯平台懂车帝的百公里紧急制动测试中，刹车踏板支架先后断裂。视频一经发出，车主们最想问：这刹车到底结实不结实，踩不踩得断？

尊界是由华为与江淮汽车联合打造的高端汽车品牌，采用华为全流程主导的合作模式。尊界V800是一款超豪华多用途汽车（MPV），今年8月正式上市，售价从76万6000万元（人民币，下同，14万6000新元）至101万6000元不等。

新疆发布的文章提到，尊界对于上述车主疑问的回应是“GB 21670-2025、GB 7258-2026、QC/T 788-2018”的一串编号，还称制动系统“按照高于国家标准、高于行业标准的要求完成全流程开发与验证”，测试属于“非标准的极端测试工况”，下一步将优化部件设计、为已交付用户免费升级。

对此文章认为：“问的是结不结实，答的是‘我合规’。这一问一答之间，隔着的正是公众和这家企业之间全部信任的距离……话说得滴水不漏，唯独不回答你问的那个问题。”

文章质问：“可企业真不会说人话吗？看看他们卖车的时候是怎么说的。尊界S800发布，台上那句‘属于中国人自己的超豪华品牌——尊界，它来了’，喊得全场热血沸腾；今年8月时代旗舰MPV上市，‘这绝对会成为全世界最顶级的MPV’，夸得毫不含糊；更别提那句被反复印在每场发布会上的口号——‘安全是最大的豪华’，安全二字恨不得喊进每个人心里。”

新疆发布的全文没有提及华为的名字。不过公开信息显示，“这绝对会成为全世界最顶级的MPV”和“‘安全是最大的豪华”，均出自华为常务董事、终端业务集团董事长余承东之口。“属于中国人自己的超豪华品牌——尊界，它来了”，则是江淮汽车董事长项兴初所说。

新疆发布不点名批评上述华为高管言论：“卖车的时候，全是能听懂的大白话，一个零件恨不得掰开揉碎讲给你听；出事的时候，话锋一转，全成了‘高于国标行标’‘非标准极端工况’。同一拨人，两副面孔，换的不是词汇量，是心态。”

文章最后说：“公众不买账，往往不在事件本身，而在回应的姿态。你越是用‘极端工况’‘非标准测试’来兜底，越像是在掩盖什么、逃避什么。刹车踏板上，消费者要的不是免责声明，而是有人敢拍着胸脯说一句‘够安全’。人话的分量重，重到有些企业不敢说，甚至都不会说了。可越是重，越是要说，因为那是信任的基础。”

这篇文章发布后，半天时间里便在微信上获得逾10万次阅读，也被网民纷纷转载至其他社媒平台。在引起大量网民共鸣点赞的同时，也有华为支持者批评新疆发布“不懂就不要乱评”。星期六下午6时左右，新疆发布在微信上隐藏了这篇文章。