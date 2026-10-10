针对中欧第二轮贸易与投资磋商成果，中国欧盟商会对双方发表的联合声明表示欢迎，但指出声明缺乏具体细节，目前仍难以评估本轮谈判的实际影响。

中欧贸易投资磋商机制第二次例会本周在北京举行，双方达成涵盖16项内容的“成果共识清单”，涉及贸易与投资平衡、出口管制、知识产权及世界贸易组织改革四大领域。

中国欧盟商会星期六（10月10日）发表声明指出，如果双方达成的多项共识得到全面落实，将有助于缓解在华欧洲企业面临的挑战，推动中欧贸易与投资关系改善。

例如，欧方声明中指出，中国同意将对欧盟出口的混合动力汽车和插电式混合动力汽车数量减半；商会表示，这有助于缓解欧洲对中国汽车进口激增冲击欧盟市场的担忧。

在稀土出口方面，中方愿通过“绿色通道”机制，继续便利稀土及永磁体对欧出口许可审批。商会认为，这有助于提高全球供应链的可靠性和可预测性。

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此外，中方承诺扩大进口欧盟医疗器械，有望缓解双方在该行业因采购问题产生的紧张关系。若中国降低部分欧洲产品的进口关税，也将为欧洲农业、食品饮料、时尚与皮革制品及汽车行业创造更多市场机会，成为推动中欧贸易重新趋于平衡的第一步。

欧盟商会表示，在华欧洲企业对中欧双方为落实承诺设定明确的进度跟踪机制和阶段性期限感到鼓舞，认为这表明双方意识到，迫切需要将口头承诺转化为实际行动。“然而，这些共识能否落实、如何落实，以及何时落实，仍取决于具体执行细节。”