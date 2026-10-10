中国股票市场在国庆节后走低，中国证监会召开专家座谈会表示，中国宏观经济稳中向好，资本市场运行总体稳健，虽然面临风险挑战，但高质量发展态势不会改变。

本周四和周五（10月8日和9日）两个交易日A股连续大幅调整，创业板指跌破3000点，70个交易日跌超31%，市场信心低迷。

中国证监会主席吴清星期六（10日）北京召开座谈会，与部分上市公司负责人、证券基金机构专家深入交流，就当前资本市场和金融形势充分听取意见建议。

证监会文告称，座谈会上，大家一致认为，中国宏观经济稳中向好，产业结构转型持续深化，资本市场运行总体稳健，多层次市场功能有效发挥，虽然面临一些风险挑战，但高质量发展的态势不会改变，对经济运行和资本市场充满信心。

与会专家也对推动资本市场平稳健康发展提出了具体建议，包括持续加强稳市机制建设，进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，发展壮大耐心资本，推动有条件的上市公司加大分红回购力度，完善投资者回报和权益保护机制。

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专家建议，优化发行上市制度，支持不同类型、不同行业、多元化的优质企业发展壮大；强化交易监管，加强跨境风险监测应对；研究储备更多增量政策工具等。

不过，在星期五午后A股市场出现明显反弹，中证500ETF、中证1000ETF等宽基交易所基金交易额显著放大，市场认为有大资金进场。星期五上证指数报收3813.79点，涨0.05%，深成指报收12641.86点，涨0.17%，创业板指报收3043.33点，涨0.22%。