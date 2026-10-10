中国人力资源和社会保障部副部长李忠说，中国基本养老、失业、工伤保险的参保规模位居全球首位，数据找人很重要，“还有一些人没有参保，这些人到底在哪儿，还是要通过各种各样的方式把人找到动员参保”。

中国国务院新闻办公室星期六（10月10日）举行新闻发布会，介绍推进就业和社会保障有关情况。

李忠在会上说，截至9月底，中国基本养老、失业、工伤保险的参保人数分别达到了10.79亿人、2.51亿人、3.27亿人，参保规模位居全球首位。

他说：“下一步，我们将坚持应保尽保，通过政策优化、数据找人等措施，数据找人很重要，现在还有一些人没有参保，这些人到底在哪儿，还是要通过各种各样的方式把人找到，动员参保，进一步推动参保数量增长。”

据李忠介绍，中国将力争“十五五”时期（2026年至2030年）基本养老保险参保率稳定在95%以上，失业保险参保达到2.55亿人，工伤保险参保达到3.45亿人。

具体而言，当局将把重点放在鼓励支持灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加职工养老保险。李忠说：“这些人有相当一部分也参加了保险，但参加的是居民养老保险，十五五期间一个很重要的目标，是尽可能让这些人参加职工养老保险，建立完善用工方、平台企业、劳动者共同筹资、合理分担的参保机制。”

同时他也提到，中国官方会推进职业伤害保障试点扩围，把更多新就业形态人员纳入保障范围。

李忠说：“包括外卖小哥在内的广大新就业形态人员，他们风里来雨里去，为我们提供了很多生活的便利，他们的辛勤付出给我们创造了美好的生活。但与此同时，他们受到职业伤害的风险是非常大的。我到基层去调研的时候，和这些外卖小哥交流，他们最担心和家人最担心的，就是一旦受到职业伤害之后怎么办。”

李忠介绍，中国从2022年开始进行职业伤害保障试点，到今年9月底，试点累计参保达到3727万人，“十五五”时期将稳步推进制度体系不断完善。