中国西藏自治区人大常委会原党组副书记、副主任丁业现被查半年后，中国官方通报开除他的中共党籍，罕见指这名曾是西藏“财神爷”的副部级退休高官“违规占用客房供个人使用”。

中共中央纪委国家监委网站星期五（10月9日）通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对丁业现严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，丁业现丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规占用客房供个人使用，违规接受宴请；违反组织原则，在干部选拔任用工作中违规为他人谋取利益，不按规定报告个人有关事项；廉洁底线失守，违规收受礼品，违规从事营利活动。

中国媒体财新网指出，“违规占用客房供个人使用”这一指控，近年来在中国的中管干部处分中较为少见。

丁业现还被指“将党和人民赋予的公权力异化为谋取私利的工具，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在公司上市、承揽项目、开展业务等方面谋利，并非法收受巨额财物”。

通报称，丁业现严重违反中共的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予丁业现开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止他西藏自治区第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将他涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，66岁的丁业现是山东阳谷，在西藏历任党、政、政协、人大等五个副省级职务，曾任西藏自治区财政厅中共党组副书记、厅长，西藏自治区政府副主席，西藏自治区党委常务副书记、区政协党组书记、区党委党校校长等职。

丁业现2021年出任西藏自治区人大常委会副主任，2023年1月西藏人大换届时未再当选而退休。今年4月，官方通报他涉嫌严重违纪违法被查。