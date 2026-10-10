日产汽车在华研发皮卡车10月墨西哥开售
日本车企日产汽车在华研发皮卡车，将于10月在墨西哥开售。图为人们去年4月在上海车展媒体日参观日产汽车在华研发的插电式混合动力皮卡车锋坦Frontier Pro。 （路透社档案照）
日本车企日产汽车在华研发皮卡车锋坦Frontier Pro，将于10月在墨西哥开售。
日产汽车星期五（10月9日）在微信公众号上公告，锋坦Frontier Pro将于10月在墨西哥启动销售，使墨西哥成为锋坦Frontier Pro在中国以外首个上市的市场。
日产汽车称，2026年底前，锋坦Frontier Pro将陆续进入其他拉丁美洲市场，并将以Navara Pro为车型名称于2026年在菲律宾和中东上市，随后在2027年进入首批右舵市场澳大利亚和新西兰。
锋坦Frontier Pro由日产汽车在华合资企业郑州日产汽车有限公司设计、研发和制造，是日产汽车首款在中国研发、生产并面向全球出口的车型，完全遵循日产汽车生产标准。
锋坦Frontier Pro提供插电式混合动力（PHEV）与燃油（ICE）两种动力版本，以契合不同市场需求；其中PHEV版本为日产汽车首次将这一技术应用于皮卡车型。
另据日本共同社报道，锋坦Frontier Pro在墨西哥的预定起售价为96.99万墨西哥比索（约6.75万新元），11月将在菲律宾发售，今年内投放至中东和中南美等市场。