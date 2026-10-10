日本车企日产汽车在华研发皮卡车锋坦Frontier Pro，将于10月在墨西哥开售。

日产汽车星期五（10月9日）在微信公众号上公告，锋坦Frontier Pro将于10月在墨西哥启动销售，使墨西哥成为锋坦Frontier Pro在中国以外首个上市的市场。

日产汽车称，2026年底前，锋坦Frontier Pro将陆续进入其他拉丁美洲市场，并将以Navara Pro为车型名称于2026年在菲律宾和中东上市，随后在2027年进入首批右舵市场澳大利亚和新西兰。

锋坦Frontier Pro由日产汽车在华合资企业郑州日产汽车有限公司设计、研发和制造，是日产汽车首款在中国研发、生产并面向全球出口的车型，完全遵循日产汽车生产标准。

锋坦Frontier Pro提供插电式混合动力（PHEV）与燃油（ICE）两种动力版本，以契合不同市场需求；其中PHEV版本为日产汽车首次将这一技术应用于皮卡车型。

另据日本共同社报道，锋坦Frontier Pro在墨西哥的预定起售价为96.99万墨西哥比索（约6.75万新元），11月将在菲律宾发售，今年内投放至中东和中南美等市场。