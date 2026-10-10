台湾东部海域出现中国大陆海上民兵船；台湾东南方、巴士海峡南侧的巴丹群岛附近近期也出现大陆科考船。美国批评北京在台湾东部的活动破坏稳定；菲律宾则出动巡逻舰和飞机驱离大陆科考船，并驳斥中国驻菲律宾大使馆对相关海域的管辖权主张。

路透社星期四（10月8日）报道，大陆海上民兵渔船“闽福鼎渔07902”8月中旬与大陆海警2502舰及科考船“向阳红03号”，一同出现在台湾花莲外海。报道称，这是目前已知首次在台湾东部海域发现大陆海上民兵船。

另一方面，菲律宾海岸警卫队称，大陆科考船“嘉海科7号”自9月28日起在巴丹群岛伊特巴亚特岛附近海域活动。菲律宾10月1日派出巡逻舰和飞机将其驱离，大陆海警船随后抵达现场。

受访学者分析，大陆船只近期的活动显示，台湾东部海域、巴士海峡及巴丹群岛附近水域的战略重要性正在上升，反映相关各方的战略博弈加剧；北京意在通过持续的海上活动，逐步为实现两岸统一创造更有利的条件。

台湾东部海域关系到台湾在潜在封锁或冲突中接受外部补给的能力。巴士海峡连接南中国海与西太平洋，是台湾以南与菲律宾北部之间的重要海上通道。位于台湾东南方约160公里、扼守巴士海峡南侧的巴丹群岛，则涉及菲律宾的海上管辖权，以及美菲在菲律宾北部的防务部署。

美国《华尔街日报》星期五（9日）报道，巴丹群岛可能成为中国大陆扩大区域影响力的新目标。报道称，若台海爆发冲突，北京若要包围或封锁台湾，就需要控制巴士海峡。

巴丹群岛相关主张近期也引发关注。日本与菲律宾5月底宣布，拟启动专属经济区和大陆架海上边界划定谈判后，广州暨南大学在6月30日举行学术研讨会。根据校方发布的信息，与会学者从地理、文化、历史和法律等角度分析后，认为巴丹群岛“在法律上属于我国的台湾岛”。这一说法引发菲律宾驳斥，《环球时报》随后于8月跟进报道。

菲律宾外交部10月2日称，马尼拉从未同意中国科考船在巴丹群岛附近海域开展海洋科学研究，并驳斥中国方面对相关海域的管辖权主张。中国驻菲律宾大使馆此前则称，“嘉海科7号”是在中国管辖海域依法作业，并指责菲律宾方面干扰中国船只。

台湾方面则关注大陆船只在台湾东部海域的活动。路透社引述台湾官员称，大陆可能利用军事、准军事及民用力量的交叉部署，为潜在海上封锁做准备。台湾方面认为，一旦发生封锁或冲突，台湾东部海域将是接受外部战时补给的重要通道。

美国国务院发言人在回应媒体询问时，对北京在台湾以东的活动表示关切，称相关行为“极具破坏稳定性”，并呼吁北京停止对台湾施压。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江向《联合早报》分析，中国大陆有意加强在台湾东部海域、巴士海峡及巴丹群岛附近水域的存在，并使相关活动常态化，同时提升在这些海域的监视和监控能力。

他指出，大陆在台湾以东海域和巴丹群岛附近海域都派遣科考船活动，估计意在掌握更多海洋环境、水文及海底地形资料。巴士海峡也是重要的海底通信电缆通道。

李明江说，掌握这些海洋及海底资料“肯定有军事上的意义”，如果大陆未来要以军事手段解决台湾问题，“这肯定有帮助”。不过，他认为，将这些活动解读为封锁台湾的演练可能过于夸大，“这么几艘船，没有任何封锁效果”。

他将这些行动形容为北京“大战略里面一些小的行动”，认为应视为大陆长期战略准备的一部分，并由此判断大陆在台湾周边海上活动将持续，但难评估频率是否增加。